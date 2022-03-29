Происшествия

За кражу деталей электрички осудили жителя Новосокольников

Жителя Псковской области осудили за пять краж имущества Российских железных дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Великолукский городской суд установил, что в сентябре 2021 года житель города Новосокольники неоднократно незаконно проникал в помещение вагоносборочного цеха моторвагонного депо Санкт-Петербург – Балтийский и совершал кражи демонтированных с рельсового автобуса РА1-0012 металлических деталей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.