Происшествия

Жилой дом сгорел в Невельском районе из-за нарушения правил безопасности

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Татырино Невельского района из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. Пожар произошел в 17.28 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В 19.46 в деревне Насва Новосокольнического района загорелось неэксплуатируемое строение. Повреждена кровля на площади 50 квадратных метров. Причина - неосторожное обращение с огнем.



Кроме того, сгорела хозпостройка в деревне Старые Покаты Островского района. Вызов поступил в 20.05. Пожар начался из-за короткого замыкания. По той же причине в 3.48 на улице Первомайской в городе Пустошке загорелся дровяник.