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В Себеже заключили под стражу мужчину, убившего сожительницу и ранившего ножом ее сына

Себежский районный суд вынес постановление о заключении под стражу местного жителя, убившего свою сожительницу и ранившего ножом ее ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Как полагает следствие, 28 марта мужчина находился в доме в деревне. Там он на почве личной неприязни нанес женщине несколько ударов ножом, действуя с особой жестокостью в присутствии малолетних детей. В результате жертва получила телесные повреждения, повлекшие смерть.

Кроме того, обвиняемый с целью причинения жертве мучений перед смертью захотел убить и ее сына, не достигшего возраста 12 лет. Преступник нанес мальчику удар ножом в живот, однако довести умысел до конца не смог, так как ребенок смог убежать и обратился за помощью к соседям. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

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Себежанина обвиняют в совершении преступлений по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ. Срок меры – 28 мая 2022 года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.