Происшествия

Гараж сгорел в Великих Луках из-за неправильной эксплуатации котла

Гараж сгорел на улице Новоселенинской в Великих Луках. Пожар произошел в 2.07 31 марта, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, огнем повреждена кровля жилого дома на площади 20 квадратных метров. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла в гараже.

В Новоржеве в жилом доме на улице Подгорной из-за нарушения правил при использовании печи сгорела сажа в дымоходе.



Помимо этого, на улице Ижорского Батальона в Пскове на контейнерной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер. Вызов поступил в 16.39. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.