Происшествия

«Фольксваген» сгорел в Великолукском районе

Автомобиль «Фольксваген Поло» 2002 года выпуска сгорел в деревне Шелково Великолукского района 1 апреля. Сообщение о возгорании поступило в 15.37. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

Кроме того, в 11.37 загорелась хозяйственная постройка на улице Великолукской в Новосокольниках, огонь уничтожил кровлю. По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также две хозяйственные постройки сгорели в садовом некоммерческом товариществе Ромашки Великолукского района. Вызов поступил в МЧС в 19.17. Предположительно, возгорание тоже произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.