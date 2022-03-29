Происшествия

Жительницу Великолукского района накажут за фиктивную прописку белоруски

Полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранки в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте этого года в одной из деревень Великолукского района местная жительница 1971 года рождения незаконно прописала гражданку Республики Беларусь. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за такие противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.