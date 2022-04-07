Происшествия

За три месяца при пожарах в Псковской области погибли 22 человека

За три месяца 2022 года на территории Псковской области зарегистрировали 388 пожаров, ущерб составил 237 млн 946 тысяч рублей. При пожарах погибли 22 человека, еще 12 получили травмы, гибели детей допущено не было, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 193 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 87 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 69 случаев;

поджоги – 20 случаев;

на транспорте – 12 случаев;

иные – 7 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 204 пожара, ущерб от них составил 235 млн 432 тысячи рублей. Погибли четыре человека, один из них находился в нетрезвом виде. В сельской местности за текущий период зафиксировали 184 пожара, материальный ущерб составил 2 млн 514 тысяч рублей. Погибли 18 человек, из них четыре - в нетрезвом виде.

В жилом секторе за три месяца зарегистрировали 211 пожаров с материальным ущербом в размере 4 млн 596 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 20 человек. Основными причинами пожаров в жилом секторе названы:

неосторожное обращение с огнем – 57 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 68 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 60 случаев;

поджоги – 17 случаев;

на транспорте – 5 случаев;

иные – 4 случая.

За три месяца на территории Псковской области огонь уничтожил 73 строения; 71,99 квадратных метра площадей; семь единиц автотранспорта. Пожарные спасли 154 человек; материальные ценности на сумму 40 млн 460 тысяч рублей; 287 строений; одно транспортное средство.

Из числа погибших семь человек были пенсионерами, десять не имели определенного рода деятельности, четверо были рабочими, один – инвалидом.