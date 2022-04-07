Происшествия

Пскович лишился более миллиона рублей при попытке заработать на онлайн-бирже

Более миллиона рублей лишился пскович после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчине 1959 года рождения неоднократно звонили неизвестные и настойчиво предлагали получить солидный заработок, который якобы сулила игра на онлайн-бирже.

«Пскович заинтересовался предложением и оформил в финучреждении несколько кредитов на сумму свыше миллиона рублей. Затем обналичил деньги и перевел на банковскую карту. А с нее эти средства мошенники положили себе в карман», – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«К сожалению, жители региона нередко становятся жертвами мошенников, которые прибегают к различным формам обмана. В этой связи полиция призывает наших сограждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с подобными "доброжелателями" по телефону или в Интернете», – предупредили в управлении.

В случае возникновения такого рода ситуаций следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел, напомнили полицейские.