Происшествия

Военный суд рассмотрел дело об избиении островича поленом

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 2 декабря 2021 года в подъезде дома на улице 25 Октября в городе Острове подсудимый поссорился с потерпевшим и ударил его деревянным поленом по лицу. Когда мужчина упал от удара, злоумышленник дважды ударил его ногой по голове.

Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд наряду с его положительными характеристиками и предпринятыми мерами по заглаживанию вреда, причиненного преступлением, учел эти обстоятельства при назначении наказания. Подсудимый получил штраф в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.