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Печерянин оказался вовлечен в трансграничную контрабанду военной техники

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В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде военной техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Из фабулы обвинения следует, что неустановленное следствием лицо, имея преступные связи на территории стран Европейского союза и Российской Федерации, создало международную трансграничную организованную группу для совершения умышленных преступлений, связанных с контрабандой военной техники и оборудования.

Участники группы, находясь на территории России, должны были приобретать военную технику и оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники, упаковывать и передавать их иным участникам преступной группы, которые должны осуществлять контрабандный вывоз указанных предметов через государственную границу Российской Федерации в страны ЕС и Украину.

В деятельность преступной группы был вовлечен уроженец Печорского округа, имеющий гражданство России и Эстонии, занимающийся международными перевозками.

В ноябре 2025 года мужчина получил от членов преступной группы части военной техники и оборудование, которые разместил в сокрытых местах в кабине тягача, переместил их через таможенную границу, но в ходе прохождения пограничного контроля при выезде с территории России был задержан.

Судебное заседание по делу назначено на 17 августа в 14:00.

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