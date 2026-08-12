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Объявленного в федеральный розыск жителя Пскова обнаружили в Карелии

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В Карелии транспортные полицейские выявили псковича, находящегося в федеральном розыске, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте при помощи автоматизированной информационной системы «Сфера» на железнодорожной станции Петрозаводск обнаружили гражданина, объявленного в федеральный розыск.

Установлено, что с июля 20-летний молодой человек разыскивается УФСИН России по Псковской области как осужденный, уклоняющийся от отбывания обязательных работ. Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время фигурант передан сотрудникам УФСИН и помещен в специальное учреждение временного содержания.

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