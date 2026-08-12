Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 544 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 11 августа до 8:00 12 августа, сообщили в Минобороны РФ. В результате атак БПЛА в разных регионах России погибли три человека, более 90 человек пострадали.



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В течение дня 11 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 11 августа до 8:00 12 августа, был уничтожен 502 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Восьмилетний ребенок погиб, еще восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были оперативно доставлены в городскую больницу. В Приморском и Восточном районах развернуты пункты временного размещения, в которых находятся порядка 90 человек, пишет ТАСС.

Человек, пострадавший в результате атаки БПЛА в поселке Волна в Краснодарском крае, умер от ран, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев ТАСС. «В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Обломки беспилотников упали на 21 жилой дом и четыре предприятия в Краснодарском крае. На местах работают оперативные и специальные службы. В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Развернуты пункты временного размещения. Порядка 90 человек находятся в ПВР, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев ТАСС.

Один человек погиб от атаки украинских беспилотников в поселке Новоселовское Раздольненского района, пишет ТАСС. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.