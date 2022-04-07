Происшествия

Пскович отправится в колонию на 8 лет за сбыт наркотиков

Пскович отправится в колонию на 8 лет за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина совершил 13 покушений на незаконный сбыт наркотиков через сеть Интернет. Он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору и размещал «закладки» на территории Псковского района. Кроме того, нарушитель незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотики в значительном размере.

По совокупности этих преступлений, путем частичного сложения наказаний мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 000 рублей и ограничением свободы сроком 7 месяцев.