Происшествия

За кражу пятитонного контейнера в Пскове осудили двух мужчин

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчин, которых обвиняли в краже металлического контейнера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Контейнер весом пять тонн находился рядом с одним из домов на улице Максима Горького в Пскове, внутри было имущество на общую сумму более 30 000 рублей.

Суд признал мужчин виновными и при назначении наказания учел признание ими вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, возвращение похищенного имущества потерпевшему и принесение извинений в судебном заседании.

Одному из них назначили наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов, а другому, с учетом установления в его действиях рецидива преступления, - в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.