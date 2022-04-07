Происшествия

Псковские пограничники задержали иностранку за попытку незаконно попасть в Россию

Сотрудники погрануправления ФСБ России поймали иностранку на незаконном пересечении государственной границы в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Как рассказала сама 23-летнаяя жительница одной из стран Европы, она приехала в Латвию с туристической целью и потеряла документы на право пересечения границы. Девушка решила продолжить путешествие в Эстонию, а затем в Россию, но уже незаконным путем.

Теперь нарушительнице грозит наказание по части 1 статьи 322 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в Невельском районе к уголовной ответственности привлекли выходца из страны Юго-Западной Азии, также задержанного псковскими пограничниками за незаконное пересечение границы. Ему назначили штраф в 70 тысяч рублей.