Происшествия

В Невеле изъяли две тонны спирта в канистрах

Крупную партию фальсифицированного алкоголя изъяли в Невеле в рамках расследования уголовного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении.

Алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, покупателю сбыл житель города Невеля. В ходе обыска по указанному адресу следователи совместно с оперативниками ФСБ изъяли более 500 коробок алкоголя, а также почти две тонны спиртосодержащей жидкости в канистрах.

В настоящее время вся изъятая алкогольная продукция отправлена на экспертизу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.