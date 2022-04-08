Происшествия

Житель Бежаницкого района метнул нож в свою мать и предстал перед судом

Бежаницкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, угрожавшего убийством собственной матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 23 января пьяный мужчина на кухне своей квартиры поссорился с матерью. «Он взял в руку нож и метнул его в сторону последней, демонстрируя тем самым свою готовность к причинению смерти», – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил местного жителя к лишению свободы на срок 10 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.