Происшествия

Четверо псковских пенсионеров отдали курьеру-мошеннику более полутора миллиона рублей

Жертвами неизвестных мошенников стали четверо псковских пенсионеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 апреля в Пскове четырем пожилым женщинам в разное время позвонили незнакомцы и сообщили, что их родственники якобы попали в ДТП. Для решения возникших проблем, по их словам, требовались деньги. Деньги у пенсионерок по месту жительства забирал курьер. Общий ущерб составил 1 690 000 рублей.

Когда потерпевшие поняли, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в полицию.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует не забывать о правилах безопасности, которых следует придерживаться в таких ситуациях: