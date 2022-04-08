Происшествия

Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов и алкоголя

Росгвардейцы задержали в Пскове укравшего из магазина коньяк и продукты мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Группа задержания получила сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Рижском проспекте, вызов поступил 11 апреля в 4.22. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка и продукты, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила 1 150 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.