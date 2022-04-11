Происшествия

Себежанина будут судить за поджог автомобиля

Себежанина будут судить за поджог автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Тогда между мужчинами произошла ссора и драка. Спустя несколько дней нарушитель поджег автомобиль ВАЗ-210740, принадлежащий потерпевшему. Тем самым он причинил ущерб в размере более 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.