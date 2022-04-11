Происшествия

Великолучанку оштрафовали за унижение чести и достоинства мужа

Жительницу города Великие Луки привлекли к административной ответственности за унижение чести и достоинства мужа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

На фоне конфликта с супругом подсудимая, находясь в квартире на территории города, по телефону высказала потерпевшему оскорбления в неприличной форме, чем унизила его честь и достоинство.

В отношении великолучанки вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Указанное постановление рассмотрел мировой судья судебного участка №36 в границах административно-территориального образования «Город Великие Луки».

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа, заплатить ей придется одну тысячу рублей.