Происшествия

Две кражи за один день пресекли в магазине на улице Труда в Пскове

Двух подозреваемых в кражах задержали в магазине на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

12 апреля в 14:15 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в указанном магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания и косметические средства на сумму более 1000 рублей, не заплатив за них.

В этом же магазине в 19:32 росгвардейцы задержали 43-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки и кондитерские изделия.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.