Происшествия

Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты

Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда вчера,12 апреля, в 14.15. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 36-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Кроме того, в этом же магазине около 17.30 произошел аналогичный случай. Женщина 32 лет тоже тайно похитила продукты.

Для дальнейшего разбирательства псковичек передали сотрудникам полиции.