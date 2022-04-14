Происшествия

Обокравший экс-работодателя пскович получил условный срок

Стругокрасненский районный суд назначил наказание мужчине, обвиняемому в хищении алкоголя и тушенки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 18 мая 2021 года, когда у злоумышленника закончилось спиртное, он решил проникнуть в дачный дом потерпевшего в деревне Ксти, так как ранее подрабатывал у него и знал, где мужчина хранит алкоголь. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый взял с собой спортивную сумку, проник в дом и похитил спиртные напитки и две банки тушенки на общую сумму более 7 000 рублей. Похищенное он принес к себе домой, а спиртное распил с соседями.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ и раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на год и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.