Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Новая политическая реальность
Geely по специальной цене
Денис Иванов о благоустройстве округа
Тверские управленцы
Современный центр обслуживания
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
 
 
 
ещё Происшествия 14.04.2022 10:110 В Псковской области по капле крови вычислили виновного в убийстве 8-летней давности 14.04.2022 16:220 Обокравший экс-работодателя пскович получил условный срок 14.04.2022 15:580 В Пскове водителя осудили за попытку подкупить таможенника 14.04.2022 12:080 Онлайн-покупка наркотиков закончилась для великолучанина годом исправительных работ 14.04.2022 10:531 Укравших продукты псковичей задержали росгвардейцы 14.04.2022 10:440 Труп обнаружили на месте пожара в Бежаницах
 
 
 
Самое популярное 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область 12.04.2022 11:150 В инспекции труда рассказали, как псковичи будут отдыхать в майские праздники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Обокравший экс-работодателя пскович получил условный срок

14.04.2022 16:22|ПсковКомментариев: 0

Стругокрасненский районный суд назначил наказание мужчине, обвиняемому в хищении алкоголя и тушенки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 18 мая 2021 года, когда у злоумышленника закончилось спиртное, он решил проникнуть в дачный дом потерпевшего в деревне Ксти, так как ранее подрабатывал у него и знал, где мужчина хранит алкоголь. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый взял с собой спортивную сумку, проник в дом и похитил спиртные напитки и две банки тушенки на общую сумму более 7 000 рублей. Похищенное он принес к себе домой, а спиртное распил с соседями.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ и раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на год и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #кража #алкоголь #Стругокрасненский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 262 человека
14.04.2022, 16:220 Обокравший экс-работодателя пскович получил условный срок 14.04.2022, 16:120 Цены на чай и печенье взлетели в Псковской области 14.04.2022, 16:010 На горе Соколихе под Псковом отметят 780-летие победы в Ледовом побоище 14.04.2022, 15:580 В Пскове водителя осудили за попытку подкупить таможенника
14.04.2022, 15:550 В усадьбе Пушкина расскажут, что было в приходивших поэту посылках 14.04.2022, 15:500 Бастрыкин поставил на контроль вопрос расселения из аварийного жилья в Псковской области 14.04.2022, 15:430 Псковичка пожаловалась на навязчивое внимание со стороны тренера по верховой езде 14.04.2022, 15:390 Александр Борисов допустил изменения в народной программе ЕР из-за санкций
14.04.2022, 15:360 Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре 14.04.2022, 15:270 В ПТС рассказали о работе в изменившихся экономических условиях 14.04.2022, 15:210 Рассылка «квитанций-обманок» прошла в Пскове 14.04.2022, 15:180 Экологический фестиваль «Чистый город» организуют в Пскове
14.04.2022, 14:580 Четверых псковичей предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом» 14.04.2022, 14:491 Александр Борисов о дистанционном электронном голосовании: Это наше будущее 14.04.2022, 14:430 Трафик вырос в пять раз: билайн увеличил емкость сети 14.04.2022, 14:420 Ремонт Восточного проезда начался в Пскове
14.04.2022, 14:350 В Псковской гордуме прокомментировали ситуацию с сокрытием доходов депутатов 14.04.2022, 14:250 Завершаются работы на памятнике «Знамя Победы» вблизи Идрицы 14.04.2022, 14:170 Александр Борисов сравнил опыт работы в Совете Федерации и Госдуме 14.04.2022, 14:140 До 11 градусов тепла и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 15 апреля
14.04.2022, 14:080 «Три мудреца»: «Культура отмены» или отмена культуры. ВИДЕО 14.04.2022, 13:560 Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области 14.04.2022, 13:432 Марина Гаращенко объяснила снижение процента коллективного иммунитета 14.04.2022, 13:400 Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора
14.04.2022, 13:300 Автобус №9 заедет на Крестовское кладбище в Вербное воскресенье и Пасху 14.04.2022, 13:250 Льготники могут не беспокоиться о недостатке лекарств - Марина Гаращенко 14.04.2022, 13:220 «Гайд-парк»: Александр Борисов о работе фракции «Единая Россия» в Госдуме. ВИДЕО 14.04.2022, 13:210 От коронавируса вылечились еще 120 жителей Псковской области
14.04.2022, 13:171 В Пскове разрабатывается проект строительства новых дорог в микрорайонах 14.04.2022, 13:140 Александр Борисов оценил угрозу срыва программы догазификации в Псковской области 14.04.2022, 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 14.04.2022, 13:080 Хиты классической музыки прозвучат в Пскове 15 апреля
14.04.2022, 13:000 На новые детские выплаты из бюджета Псковской области выделят более 25 млн рублей 14.04.2022, 12:550 Петросян вызвался записаться в фронтовую бригаду и поддержать бойцов юмором 14.04.2022, 12:402 «Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения. ВИДЕО 14.04.2022, 12:370 Александр Борисов провел прием граждан в Пскове
14.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым 14.04.2022, 12:260 В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской 14.04.2022, 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев 14.04.2022, 12:200 В Псковской области готовятся к новой волне коронавируса через 3-4 недели
14.04.2022, 12:150 «Три мудреца»: «Культура отмены» или отмена культуры 14.04.2022, 12:130 Правило об обязательном ношении масок летом отменят в Греции 14.04.2022, 12:080 Онлайн-покупка наркотиков закончилась для великолучанина годом исправительных работ 14.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко
14.04.2022, 12:004 Охранники ПсковГУ получили право без спроса досматривать личные вещи входящих в вуз 14.04.2022, 11:560 Восьмой том книги «Солдаты Победы» об островичах-фронтовиках подготовили к изданию 14.04.2022, 11:520 Первая выплата после назначения пенсии придет псковичам через неделю 14.04.2022, 11:420 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека
14.04.2022, 11:400 Константин Болотин: Конкурс «Чистый Псков» позволяет привлечь к уборке новых людей 14.04.2022, 11:370 Новые соцвыплаты на детей будут начисляться псковским семьям с апреля 14.04.2022, 11:350 Обустройство беженцев в Псковской области проконтролировал губернатор 14.04.2022, 11:240 На участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму заявились еще четыре человека
14.04.2022, 11:210 Бесхозный мотоцикл на обочине привлек внимание псковских автоинспекторов 14.04.2022, 11:170 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Просто песня 14.04.2022, 11:160 ВТБ резко снизил ставки по ипотеке 14.04.2022, 11:000 «Гайд-парк»: Александр Борисов о работе фракции «Единая Россия» в Госдуме
14.04.2022, 10:583 Администрация региона выплатит 30,7 млн рублей за отказ строить АЗС у Мирожского монастыря 14.04.2022, 10:531 Укравших продукты псковичей задержали росгвардейцы 14.04.2022, 10:520 Порядок предоставления новой выплаты на детей обсудил профильный комитет Собрания 14.04.2022, 10:440 Труп обнаружили на месте пожара в Бежаницах
14.04.2022, 10:360 Великолучанин одержал победу в первом этапе велогонки в Сочи 14.04.2022, 10:353 Восемь депутатов Псковской гордумы наказали за нарушение антикоррупционного закона 14.04.2022, 10:290 Юрий Сорокин передал теннисный стол воспитанникам Себежского спецучреждения 14.04.2022, 10:170 Влияние санкций на лечение гемодиализных больных обсудили на депутатском приеме в Пскове
14.04.2022, 10:110 В Псковской области по капле крови вычислили виновного в убийстве 8-летней давности 14.04.2022, 10:080 «Лексус» и «Ситроен» столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове 14.04.2022, 10:040 Игорь Иванов о работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе 14.04.2022, 09:560 Женщина погибла при пожаре в Невеле
14.04.2022, 09:490 Футбольные мастер-классы прошли в школах-интернатах Псковской области 14.04.2022, 09:441 «Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения 14.04.2022, 09:393 В День бывших супругов псковичи поделились историями расставаний 14.04.2022, 09:270 Фермеров приглашают к участию в ярмарке «Весна - 2022» в Великих Луках
14.04.2022, 09:150 Минпромторг предлагает расширить в РФ налоговые льготы для производителей электроники 14.04.2022, 09:130 Жилой дом и скот сгорели в Плюсском районе из-за неисправности дымохода 14.04.2022, 09:040 Авиакомпания «Азимут» посвятила Пскову выпуск бортового журнала 14.04.2022, 08:450 Мастер-класс по созданию пасхального венка пройдет в Пскове
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru