Происшествия

Украденные ворота сдали на металлолом двое жителей Новоскольнического района

Полиция установила личности подозреваемых в краже в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, с января по апрель в деревне Дольшино из помещения недействующей фермы украли четыре секции распашных металлических ворот. Причиненный ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

В ходе следствия сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Это двое ранее судимых местных жителей 1969 и 1987 годов рождения. По версии следствия, они распилили секции ворот на части и вывезли их в пункт приема металла.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. При обысках часть похищенного обнаружена и изъята, добавили в ведомстве.