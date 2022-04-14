Происшествия

Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег

Бывшего генерального директора компании «Псковавиа» осудили за хищение денег с использованием должностных полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Его признали виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием должностных полномочий).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств установил, что с 2015 по 2017 год генеральный директор крал вверенные ему деньги. Он незаконно назначал самому себе надбавки и премии на общую сумму 370 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей в доход государства.