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Происшествия

Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег

15.04.2022 16:20|ПсковКомментариев: 0

Бывшего генерального директора компании «Псковавиа» осудили за хищение денег с использованием должностных полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Его признали виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием должностных полномочий).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств установил, что с 2015 по 2017 год генеральный директор крал вверенные ему деньги. Он незаконно назначал самому себе надбавки и премии на общую сумму 370 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей в доход государства.

Теги: #кража #суд #авиация
Источник: Псковская Лента Новостей
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