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В Пскове пропал 34-летний мужчина

15.04.2022 17:06|ПсковКомментариев: 0

34-летний Андрей Михайлов пропал в Пскове. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». 

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. 

Пропавший был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные сапоги и черную кепку. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Михайлова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек #псков #Лиза Алерт Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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