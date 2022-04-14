Происшествия

В Пскове пропал 34-летний мужчина

34-летний Андрей Михайлов пропал в Пскове. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Пропавший был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные сапоги и черную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Михайлова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.