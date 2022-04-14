Происшествия

Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий

Телефонные мошенники, представлявшиеся высокопоставленным сотрудником администрации города Пскова, вымогали деньги у руководителей местных предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источника в администрации города.

По информации собеседника ПЛН, ряд руководителей псковских предприятий получили звонки от якобы высокопоставленного чиновника, который сообщал о запланированных проверках. В связи с чем им предлагалось «накрыть поляну», «договориться» и перечислить деньги на банковскую карту. Звонки поступали в адрес руководителей как государственных, так и коммерческих предприятий. Впоследствии руководители компаний обратились в администрацию города.

По информации источника Псковской Ленты Новостей, аналогичные действия были зафиксированы и ранее, в 2019 году.

Обращаем внимание псковичей, руководителей организаций и предприятий, на необходимость быть бдительными и не поддаваться на провокации преступников. Следует проверять поступающую по телефону информацию. Обо всех известных фактах подобного мошенничества необходимо сообщать в полицию.