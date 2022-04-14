Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Современный центр обслуживания
Тверские управленцы
Денис Иванов о благоустройстве округа
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
 
 
 
ещё Происшествия 14.04.2022 10:110 В Псковской области по капле крови вычислили виновного в убийстве 8-летней давности 15.04.2022 17:490 Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий 15.04.2022 17:060 В Пскове пропал 34-летний мужчина 15.04.2022 16:200 Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег 15.04.2022 15:390 Пскович отправится в колонию за оскорбление и насилие над полицейским 15.04.2022 11:020 Псковича оштрафовали за самовольное подключение к электросетям
 
 
 
Самое популярное 12.04.2022 11:150 В инспекции труда рассказали, как псковичи будут отдыхать в майские праздники 14.04.2022 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев 14.04.2022 21:1419 Тысячу рублей выплатят пожилым псковичам за прививку от коронавируса 13.04.2022 10:360 Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову 13.04.2022 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий

15.04.2022 17:49|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники, представлявшиеся высокопоставленным сотрудником администрации города Пскова, вымогали деньги у руководителей местных предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источника в администрации города.

По информации собеседника ПЛН, ряд руководителей псковских предприятий получили звонки от якобы высокопоставленного чиновника, который сообщал о запланированных проверках. В связи с чем им предлагалось «накрыть поляну», «договориться» и перечислить деньги на банковскую карту. Звонки поступали в адрес руководителей как государственных, так и коммерческих предприятий. Впоследствии руководители компаний обратились в администрацию города. 

По информации источника Псковской Ленты Новостей, аналогичные действия были зафиксированы и ранее, в 2019 году. 

Обращаем внимание псковичей, руководителей организаций и предприятий, на необходимость быть бдительными и не поддаваться на провокации преступников. Следует проверять поступающую по телефону информацию. Обо всех известных фактах подобного мошенничества необходимо сообщать в полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 340 человек
15.04.2022, 18:050 Псковские композиторы и поэты почтят память Станислава Золотцева 15.04.2022, 17:580 Глава Великих Лук обратился к руководству местного кафе из-за нарушения режима работы 15.04.2022, 17:490 Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий 15.04.2022, 17:480 Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных» пройдет в Пскове
15.04.2022, 17:450 Десять новых игровых комплексов появятся в Великих Луках 15.04.2022, 17:351 Выплаты ветеранам к Дню Победы в Псковской области увеличат в два раза 15.04.2022, 17:300 Дорогу к монастырю отремонтирует «Псковавтодор» 15.04.2022, 17:280 В Псковской области началась подготовка к празднованию Дня Победы
15.04.2022, 17:270 «Дабришутинг»: Воля, земля и твари. ВИДЕО 15.04.2022, 17:270 От коронавируса в Великих Луках привились почти 36 тысяч человек 15.04.2022, 17:060 В Пскове пропал 34-летний мужчина 15.04.2022, 17:030 Два псковских оптовика необоснованно подняли цены на офисную бумагу
15.04.2022, 17:000 Проголосовать за объекты благоустройства-2023 призвал Александр Козловский 15.04.2022, 16:500 «Мицубиси» и ВАЗ столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове 15.04.2022, 16:490 Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера 15.04.2022, 16:440 Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах
15.04.2022, 16:390 Сказку о царе Салтане предлагают посмотреть псковичам 15.04.2022, 16:341 Воля, земля и твари 15.04.2022, 16:200 Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег 15.04.2022, 16:191 Дмитрий Месхиев рассказал о «жирной точке» в своей кинобиографии
15.04.2022, 16:000 Игорь Иванов о пенсионном обеспечении и зарплатах в Псковской области 15.04.2022, 15:470 Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами 15.04.2022, 15:390 Пскович отправится в колонию за оскорбление и насилие над полицейским 15.04.2022, 15:361 Первые заявки поступили на конкурс «Чистый Псков»
15.04.2022, 15:320 Более 20 тысяч предпринимателей Северо-Запада используют бесплатные сервисы Сбера 15.04.2022, 15:290 Премьера спектакля «без текста» состоится на псковской сцене 15.04.2022, 15:190 Мокрый снег и 9 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 апреля 15.04.2022, 15:090 Народные дружины в Пскове отмечают 10 лет со дня образования
15.04.2022, 15:040 «Летопись псковской медицины»: вышла в свет книга депутата Виктора Антонова 15.04.2022, 14:581 В Пскове сотрудники предприятия «Элементум» опасаются увольнения 15.04.2022, 14:460 Дмитрий Месхиев: Попытка отменить русскую культуру вызывает улыбку и смех 15.04.2022, 14:380 Дополнительные автобусы запустят в Пскове в праздник Пасхи и Вербное воскресенье
15.04.2022, 14:190 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе». ВИДЕО 15.04.2022, 14:180 Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок по всей России 15.04.2022, 14:110 Центр по импортозамещению создадут в Псковской области 15.04.2022, 14:100 Псковский театр подает заявку на гастроли в Донецк и собирается осенью в Уругвай
15.04.2022, 14:001 В рубель: Национализация 2.0, утомившаяся инфляция и олени в цифре 15.04.2022, 13:471 В Псковской области снимаются временные ограничения на работу общепита 15.04.2022, 13:460 В далекие края. ЛОНГРИД 15.04.2022, 13:440 Награды от Псковской городской Думы получат пять человек
15.04.2022, 13:350 Денис Иванов принял участие в мастер-классе по воркауту для студентов 15.04.2022, 13:330 Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят четырех человек  15.04.2022, 13:320 «Карта убитых дорог»: для псковичей запустили «горячую линию» 15.04.2022, 13:280 Павла Дроздова не стали награждать благодарностью Псковской гордумы
15.04.2022, 13:190 «Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие. ВИДЕО 15.04.2022, 13:040 Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки 15.04.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 15.04.2022, 13:0012 «Пароход» продают в Пскове за 45 миллионов рублей
15.04.2022, 12:558 Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове 15.04.2022, 12:480 «Хайпожоры»: Готов ли RuTube заменить YouTube и как жить в условиях «цифровых» санкций? ВИДЕО 15.04.2022, 12:420 Сбер: В марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раза 15.04.2022, 12:373 Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае
15.04.2022, 12:321 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Савицкой 15.04.2022, 12:280 START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФон 15.04.2022, 12:250 Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области 15.04.2022, 12:150 Роспотребнадзор подготовил для регионов новые рекомендации по тестированию на COVID-19
15.04.2022, 12:090 Группу из Таджикистана незаконно прописала псковичка 15.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 15.04.2022, 11:570 В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине 15.04.2022, 11:520 Микротощая рана
15.04.2022, 11:490 Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу 15.04.2022, 11:411 Борис Елкин предложил горожанам контролировать качество уборки Пскова  15.04.2022, 11:390 Известная пианистка исполнит в Пскове одно из сложнейших произведений Рахманинова 15.04.2022, 11:330 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе»
15.04.2022, 11:292 Псков не планирует возвращать деньги по программам приграничного сотрудничества 15.04.2022, 11:240 Возможность заниматься в кружках появилась у 3,5 тысяч псковских школьников 15.04.2022, 11:210 Горводоканал приглашает псковичей на работу 15.04.2022, 11:175 Борис Елкин заявил о нехватке достойных кадров для школ и детсадов Пскова 
15.04.2022, 11:110 «Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие 15.04.2022, 11:101 Борис Елкин о работе с гордумой: У нас конструктивный диалог  15.04.2022, 11:080 Около 200 мероприятий организовали для молодых псковичей за год 15.04.2022, 11:061 Псковская область получит более 22 млн рублей на поддержку промышленных предприятий
15.04.2022, 11:040 Борис Елкин перечислил основные темы обращений псковичей 15.04.2022, 11:020 Псковича оштрафовали за самовольное подключение к электросетям 15.04.2022, 10:590 На сэкономленные средства осенью в Пскове высадят деревья 15.04.2022, 10:540 Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за год
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru