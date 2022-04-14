Происшествия

Неизвестные подожгли входную дверь квартиры в великолукской многоэтажке

Неизвестные подожгли входную дверь квартиры в великолукской многоэтажке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Входная дверь в квартире на 13 этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома выгорела в Великих Луках. Пожар произошел на улице Гоголя в 18.48, вчера, 15 апреля.

Еще один пожар в многоэтажном доме произошел на улице Труда в Пскове в 8.05. Здесь, в 9-этажном доме на балконе 4-ого этажа размером огонь повредил мусор. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного.

Садовый дом выгорел изнутри по всей площади в великолукском СНТ «Ленок-1». Кроме того, огонь повредил сайдинг на крыше дома. Возгорание произошло в 20.33. Причиной этого стала неисправность электрооборудования.

Огонь повредил чердак жилого дома на улице Лизы Чайкиной в поселке Идрица Себежского района. Пожарные приняли вызов в 20.49. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Два бесхозных строения сгорели в деревне Махново Островского района в 23.10. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного.