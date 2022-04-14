Происшествия

Полиция продолжает розыск пожилой великолучанки

Полиция продолжает розыск пожилой великолучанки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Галина Королева 1951 года рождения пропала без вести 23 августа 2019 года. По имеющимся данным, она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид женщине 70-75 лет. Она имеет рост около 155-160 сантиметров и худощавое телосложение.

На момент пропажи женщина была одета в черное платье с белым рисунком и коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.