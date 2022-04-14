Происшествия

Пскович украл девять палок колбасы и вернулся за добавкой

Росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 апреля в 20:33 росгвардейцам поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Юбилейной – сработала кнопка тревожной сигнализации, говорится в сообщении.

Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел продукты питания.

В ходе разбирательства установлено, что днем ранее из этой торговой точки подозреваемый украл девять палок колбасы. Общая сумма ущерба составила более 1000 рублей.

По данному факту проводится проверка, добавили в управлении.