Происшествия

Пьяный великолучанин ударил мать по голове и отобрал ее телефон

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего великолучанина, который совершил грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что в середине февраля пьяный мужчина пришел к своей матери и потребовал ее мобильный телефон.

«Получив отказ, обвиняемый с целью подавления ее воли к сопротивлению нанес матери два удара кулаком в область головы. После чего отобрал у матери мобильный телефон, с которым скрылся с места преступления и распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, добавили в прокуратуре.