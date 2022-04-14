Происшествия

Псковичка похитила обувь, продукты и спиртные напитки и попалась росгвардейцам

Росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии прибыли на объект и задержали псковичку 1983 года рождения, которая похитила из торгового зала обувь, набор инструментов, продукты питания и спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 4121 рублей, говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства местную жительницу передали сотрудникам полиции.