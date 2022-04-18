Происшествия

Пожары из-за огневых работ, поджог и самовозгорание произошли вчера в Псковской области

Торговый павильон сгорел на площади Колхозный рынок в городе Невеле. Пожар произошел в 10.15 18 апреля из-за нарушения правил безопасности при проведении огневых работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

По аналогичной причине в 6.21 произошел пожар в деревне Васильевское Пушкиногорского района. В итоге сгорела кровля строения на площади 50 квадратных метров.

Кроме того, в 15.44 пожарные выезжали в деревню Горки Красногородского района. Там в жилом доме сгорели постельные принадлежности, обуглен пол на площади 1 квадратный метр. Предположительная причина - поджог.

В деревне Синьково Великолукского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании газовой плиты сгорели дом и сарай. Возгорание случилось вечером, в 18.16. А в 21.27 в здании в деревне Нянино загорелось помещение для копчения. Предположительная причина - самовозгорание в коптильной камере.