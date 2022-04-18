Происшествия

В Великих Луках возбудили дело по факту хранения немаркированных сигарет

В Великих Луках возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения с целью сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из оборота в Великих Луках изъяли 1155 пачек сигарет различного наименования на сумму свыше 100 тысяч рублей, что является крупным размером.

Деяние квалифицировали по части 5 статьи 171.1 УК РФ (хранение товаров и продукции без маркировки), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом.