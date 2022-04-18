Происшествия

Жительница Острова похитила смартфон у пассажирки такси и угрожала водителю

Полицейские задержали жительницу Острова, которая похитила смартфон у пассажирки такси 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, около 3.00 в такси, следовавшем из Печор в Остров, одна из пассажирок, будучи в нетрезвом состоянии, с применением насилия открыто похитила мобильный телефон у ехавшей в этой же машине 24-летней девушки. При этом злоумышленница угрожала убийством водителю такси, который был вынужден остановить машину, после чего женщина скрылась.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Как оказалось, подозреваемая в грабеже пыталась скрыться в лесу. Вскоре ее задержали, личность фигурантки установили - это ранее судимая жительница Острова 1997 года рождения. Похищенный телефон у нее изъяли.

Сейчас по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет. Проводится расследование.