Происшествия

В Пскове продолжается розыск пропавшего в феврале мужчины

Полицейские продолжают разыскивать в Пскове Романа Гусева 1991 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина, зарегистрированный в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района, 18 февраля без вести пропал на территории областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост до 180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темно-русые волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в черную вязаную шапку, серую куртку с красными вставками с капюшоном, темно-зеленые спортивные штаны, коричневые ботики. С собой у него была сумка черного цвета через плечо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Гусева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).