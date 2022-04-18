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Происшествия

В Пскове продолжается розыск пропавшего в феврале мужчины

19.04.2022 12:49|ПсковКомментариев: 0

Полицейские продолжают разыскивать в Пскове Романа Гусева 1991 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина, зарегистрированный в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района, 18 февраля без вести пропал на территории областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост до 180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темно-русые волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в черную вязаную шапку, серую куртку с красными вставками с капюшоном, темно-зеленые спортивные штаны, коричневые ботики. С собой у него была сумка черного цвета через плечо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Гусева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

Теги: #Себежский район #псков #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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