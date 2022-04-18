Происшествия

Курильщик случайно поджег свою квартиру в Пскове

Однокомнатная квартира горела на улице 23 Июля в Пскове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на первом этаже многоквартирного пятиэтажного дома поступило в 22.22. В комнате выгорела кровать, огонь повредил стену. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении владельца.

В тот же день в 5.44 на улице Рабоче-Крестьянской в Новоржеве сгорел жилой дом. Предполагается, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Дачный дом сгорел в деревне Усадище Островского района. В ведомстве полагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию в жилом двухэтажном доме на улице Карамышевой в Великих Луках. Огонь повредил кровлю, сгорела пристройка.

В деревне Верхоляне-1 Гдовского района в гараже сгорел автомобиль ВАЗ-21213 2008 года выпуска. Огонь уничтожил кровли гаража и бани. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне транспортного средства.

Кроме того, вчера в регионе горели бесхозяйные постройки из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Одна хозпостройка сгорела в деревне Межник Бежаницкого района, две – в деревне Токарево Куньинского района, две – в деревне Гавры Пыталовского района, одна – в деревне Лотовицы Опочецкого района, две – в деревне Рыжково Великолукского района, одна – в деревне Жижица Куньинского района, одна – на улице Полевой в Кунье.