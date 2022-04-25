Происшествия

Великолучанку заключили под стражу за убийство из ревности

Великолукский городской суд заключил под стражу местную жительницу, которая убила ножом женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, вечером 21 апреля 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанесла потерпевшей удар ножом в грудь. В результате жертва умерла.

Сейчас обвиняемую в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ заключили под стражу до 21 июня этого года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.