Происшествия

Молодой пскович попался на краже бутылки элитного спиртного

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Коммунальной –поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку спиртного стоимостью 2697 рублей.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.