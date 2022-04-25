Происшествия

Поножовщина в куньинской деревне обернулась для виновника лишением свободы

Великолукский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, убившего человека в деревне Дубняки Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

8 июля 2021 года в деревне Дубняки Куньинского района между злоумышленником и потерпевшим произошла ссора. В результате первый взял нож и нанес им не менее четырех ударов в голову и тело потерпевшего. В результате потерпевший скончался.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, а также противоправное поведение потерпевшего, которое явилось поводом для преступления.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.