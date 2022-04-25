Происшествия

Антикварные иконы украл житель Ленобласти в псковской деревне староверов

Житель Ленинградской области подозревается в совершении ряда дачных краж на территории Плюсского района. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 2021 по 2022 годы в деревне Староверский Луг мужчина взломал два дачных дома и похитил оттуда две иконы. Об этом в полицию сообщили их владельцы.

Сотрудники УМВД установили личность вора – это безработный житель Ленинградской области 1969 года рождения.

«У фигуранта в "активе" есть и другие подобные эпизоды. Его интересовали, прежде всего, предметы антиквариата, которые он потом сбывал», – отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливается местонахождение похищенного. В рамках возбужденных уголовных дел устанавливается историко-художественная ценность украденных икон, а также размер причиненного ущерба.