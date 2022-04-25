Происшествия

В Пскове будут судить мужчину за сломанные соседке ребра

В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двух избиениях соседки по коммунальной квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Таджикистана. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, обвиняемый дважды, 17 марта и 5 сентября 2021 года, в ходе бытовой ссоры избивал потерпевшую в местах общего пользования коммунальной квартиры. В результате ей были причинены телесные повреждения в виде переломов ребер и кровоподтеков.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.