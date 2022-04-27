Происшествия

Неосторожный пскович случайно поджег постель утром

Возгорание произошло в однокомнатной квартире в доме на улице Советской в Пскове 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило в 9:18. Огонь в комнате повредил постельные принадлежности на площади 0,5 квадратных метра. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.

В тот же день в 9:11 на улице Псковской в деревне Изборск Печорского района сгорел жилой дом. Также выгорели хлев, сарай и гараж. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

Вечером в деревне Заход Новоржевского района сгорело нежилой строение. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.