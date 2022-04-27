Происшествия

На краже спиртных напитков из магазина попался великолучанин

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Ленина - поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего местного жителя, который похитил из торгового спиртные напитки.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка.