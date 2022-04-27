Происшествия

Часовня сгорела в новоржевской деревне Заход

Часовня Казанской иконы Божией Матери сгорела в деревне Заход Новоржевского района 26 апреля. Возгорание произошло не из-за пала травы, отмечают в ПСЧ-18.

Часовня Казанской иконы Божией Матери в деревне Заход Новоржевского района. 2022 года. Фото: газета «Земля новоржевская»

Сообщение о возгорании поступило в 18:50. Для тушения пожара выехали два расчета в составе пяти человек, пишет газета «Земля новоржевская». Спасти часовню не удалось. Причины пожара устанавливаются.

Часовня Казанской иконы Божией Матери возвели в память о деятелях культуры Санкт-Петербурга в 90-е годы на средства петербуржцев. Инициатором строительства часовни Казанской иконы Божией Матери являлся почетный гражданин Новоржевского района Надир Исхакович Яхин, он же - инициатор возведения в Новоржеве бронзового памятника Екатерине Великой.