Происшествия

Великолучанку оштрафовали за продажу опасного алкоголя

Великолукский районный суд вынес приговор женщины, обвиняемой в сбыте опасной спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2021 года злоумышленница купила на великолукском рынке три литра спиртосодержащей жидкости, зная, что она опасна для жизни и здоровья. Часть приобретенного женщина израсходовала для личных нужд, а другую часть хранила с целью сбыта. 12 ноября она продала спиртосодержащую жидкость лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятия «Проверочная закупка».

Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ. Дело рассмотрели в особом порядке. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.