Происшествия

Контрабанду сигарет почти на 70 миллионов рублей пресекли в Псковской области

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни и пресекли ввоз контрабанды сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Три жителя Московской области попытались незаконно провезти на территорию России через таможенный пост МАПП Шумилкино 1 466 коробок сигарет стоимостью свыше 68 миллионов рублей. Кроме того, они уклонились от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В результате в их отношении возбудили уголовные дела.

Печорский районный суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, г» части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и пунктом «а» части 2 статьи 200.2 (контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий) по предварительному сговору. Участникам группы назначили наказание от трех до пяти лет лишения свободы условно, а также штрафы от 300 до 700 тысяч рублей.

Изъятую табачную продукцию конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор суда уже вступил в законную силу.