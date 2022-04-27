Происшествия

Убивший и закопавший в песке бывшую жену пскович предстанет перед судом

Псковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 15 июля 2021 года обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из квартир Пскова, в ходе ссоры задушил бывшую супругу. После этого он вывез ее тело в песчаный карьер у города и закопал. Тщательно сокрыв следы совершенного преступления, он заявил близким, а затем в правоохранительные органы о безвестном исчезновении потерпевшей.

В ходе проверки различных версий произошедшего были получены данные о криминальном характере исчезновения потерпевшей и причастности к ее убийству самого заявителя – бывшего супруга. Так, судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие на теле потерпевшей иных прижизненных телесных повреждений, не связанных с ее удушением. Согласно заключению почвоведческой судебной экспертизы, образцы грунта, обнаруженные под одним из пассажирских ковриков в салоне автомашины, на которой он вывозил тело потерпевшей, схожи с образцами грунта, где она была закопана.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).