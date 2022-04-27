Происшествия

Четыре бутылки спиртного пытались украсть из магазина псковичи

Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже спиртных напитков в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 27-летнего и 26-летнего псковичей, которые похитили из торгового зала четыре бутылки спиртного напитка.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.